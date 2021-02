Il discorso del presidente Draghi al Senato per la fiducia

renatobrunetta : Sul @Corriere online è stata pubblicata inspiegabilmente una mia intervista dello scorso 22 giugno. Come doveroso r… - Linkiesta : Il testo del gran discorso di Mario Draghi al Senato «Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto… - you_trend : ?? Oggi al #Senato è il giorno del voto di fiducia al Governo #Draghi: 10.00: discorso di Draghi 12.30-19.00: discu… - patriziadegioia : RT @Linkiesta: Il testo del gran discorso di Mario Draghi al Senato «Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia… - uandarin : RT @Linkiesta: Il testo del gran discorso di Mario Draghi al Senato «Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia… -

Ultime Notizie dalla rete : discorso del

LA DIRETTADIBATTITO IN SENATO SULLA FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI ILPREMIER DRAGHI Draghi, settore privato partecipi a investimenti pubblici - 'Il settore privato deve essere invitato a partecipare alla realizzazione degli investimenti pubblici apportando ...IlprogrammaticopresidenteConsiglio a Palazzo Madama Mario Draghi in Senato per ilprogrammatico che precede il voto di fiducia al suo governo. - ' Come ha detto papa ...Più probabile però che gli scontenti del M5s critici verso la squadra di governo preferiscano l'astensione. Draghi ha iniziato così il suo discorso: "Il primo pensiero che vorrei condividere prima di ...Il discorso del premier è cominciato alle 10 nell'Aula di Palazzo Madama. Il voto di fiducia è atteso per questa sera dopo le 22 ...