Il coprifuoco è illegittimo? Lo strano caso dell’Olanda (importante per tutti)

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Olanda alle prese con il Covid, per un tribunale dell’Aia ilnon è legittimato da un carattere di urgenza. La Corte d’appello ribalta la sentenza. Nella giornata del 16 febbraio l’Olanda è venuta alla ribalta per la discussione giuridica sul, prima definito, e quindi da revocare, e poi considerato come necessario, quindi da mantenere. E la sensazione è che la partita, che interessa anche a noi in fondo, non sia ancora chiusa. Polizia GermaniaIl? IlIl, riportato anche dai media italiani, è nato dopo la sentenza di un Tribunale dell’Aia che ha chiesto al governo di revocare ilindetto per l’emergenza sanitaria in quanto il provvedimento ...