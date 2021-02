Il Centro Vaccinale di Mercogliano è pronto

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Concluso stamattina l’allestimento degli spazi nella struttura della piscina comunale. Ora si attendono le disposizioni dell’ASL territoriale per iniziare le vaccinazioni agli over80. Il Sindaco Vittorio D’Alessio, il Comandante della Polizia Municipale Michele Leo, il Presidente dellaServizi Michele Scibelli ed il Direttore Ivan Gennarelli, hanno poco fa concluso un sopralluogo insieme ai tecnici del comune, per verificare quanto realizzato. “E’ tuttoe pianificato nei minimi dettagli, affinché ci sia il più rigoroso rispetto dei protocolli sanitari per la somministrazione delle vaccinazioni. – commenta il Sindaco Vittorio D’Alessio – Innanzitutto, la struttura scelta ci ha consentito, per ampiezza degli spazi interni ed esterni, di realizzare un percorso unico di ...

Mercogliano (Av) – Concluso stamattina l'allestimento degli spazi nella struttura della piscina comunale. Ora si attendono le disposizioni dell'ASL territoriale per iniziare le vaccinazioni agli over8 ...