Il Bayer Leverkusen cerca conferme contro lo Young Boys

Sono lontanissimi ormai i tempi in cui il Bayer Leverkusen era protagonista in Europa. Quella volèe di Zidane nella finale di Champions, che siglò il 2-1 finale per il Real Madrid, è ancora oggi scolpita nella mente dei tifosi delle Aspirine, in negativo ovviamente. Da lì in poi infatti non hanno più raggiunto risultati di rilievo. I tedeschi annaspano alla ricerca dell'anno giusto, cambiano allenatori ed interpreti senza riuscire ad essere protagonisti di nuovo, in un territorio, la Champions, dove solo Bayern Monaco (6), Amburgo (1) e Dortmund (1) sono riusciti a scalzare le altre potenze europee. Quest'anno invece la situazione sembra essere migliorata. La squadra diretta da Peter Bosz ha una impalcatura di gioco ben definita. I giocatori sono tutti i buon livello. Il campionato ci dice che il ...

