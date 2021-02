Iervolino Entertainment, accordo con Universal Pictures per distribuzione del film Dakota (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Iervolino Entertainment, società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e quotata sul mercato AIM Italia, ha firmato due accordi, rispettivamente con Universal Pictures, storica casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense, e con la società di distribuzione WWPS.TV, per la cessione dei diritti di distribuzione del film Dakota. Iervolino Entertainment acquisirà da WWPS i diritti di produzione del film mentre a Universal verranno ceduti i diritti di distribuzione worldwide, ad eccezione dell’Italia e di altri territori (Canada, Stati Uniti e le compagnie aeree a livello mondiale) i cui diritti di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e quotata sul mercato AIM Italia, ha firmato due accordi, rispettivamente con, storica casa di produzione ecinematografica statunitense, e con la società diWWPS.TV, per la cessione dei diritti didelacquisirà da WWPS i diritti di produzione delmentre averranno ceduti i diritti diworldwide, ad eccezione dell’Italia e di altri territori (Canada, Stati Uniti e le compagnie aeree a livello mondiale) i cui diritti di ...

Giornaleditalia : Iervolino Entertainment: accordo con Universal Pictures per la distribuzione del film 'Dakota' - fcarratu : RT @IervolinoEnt: Su Il Sole 24 Ore, @IervolinoAndrea parla di business model, ma anche di un cinema sempre più short e in streaming e dell… - IervolinoEnt : Su Il Sole 24 Ore, @IervolinoAndrea parla di business model, ma anche di un cinema sempre più short e in streaming… - ClosetoMedia : C'è un produttore italiano dietro ai successi di Apple Tv, Netflix e Amazon Prime: il @sole24ore ha intervistato… -