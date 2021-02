I giallofucsia si federano in Parlamento contro il centrodestra Meloni | “Facciamolo pure noi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb – La maggioranzacolpisce ancora: nasce inl’intergruppo Pd, M5S e LeU (ma senza Italia Viva) per promuovere iniziative comuni. La mossa è in aperta sfida alche, ad eccezione di Fratelli d’Italia, sostiene il governo Draghi al fianco dei. Lega e Forza Italia dal canto loro riuniscono i vertici per decidere il da farsi, con la leader di FdI Giorgiache propone (seppur dall’opposizione) di creare un intergruppo di. Nasce l’intergruppo deiinDal canto loro, Pd, M5S e LeU rivendicano l’esperienza del governo Conte bis e si preparano a coordinare l’attività parlamentare. Iquindi si incontreranno prima di ogni Conferenza ...