I genitori “Sì Dad” presentano ricorso alla Corte Europea: “Tutelare diritto alla salute” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È stato depositato oggi, dagli avvocati dell'associazione italiana vittime covid (Aivec), il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo contro lo Stato Italiano "perché venga affermata la tutela del diritto alla salute da qualsivoglia pregiudizio derivante dal Covid 19", su mandato del coordinamento regionale campano "tuteliamo i nostri figli". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È stato depositato oggi, dagli avvocati dell'associazione italiana vittime covid (Aivec), ildei diritti dell'uomo contro lo Stato Italiano "perché venga affermata la tutela delda qualsivoglia pregiudizio derivante dal Covid 19", su mandato del coordinamento regionale campano "tuteliamo i nostri figli". L'articolo .

