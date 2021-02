I conservatori Usa contro la bambola Kira: “Ha due zie lesbiche, vuole sdoganare l’omosessualità” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Mattel, stessa azienda che produce le iconiche Barbie, ha proposto la sua nuova American Girl 2021: la bambola Kira Bailey, che, sugli scaffali da appena due settimane, si è già guadagnata le ire di un’associazione conservatrice americana che vuole boicottarla perché, è l’accusa, “vuole sdoganare l’omosessualità“. La scelta di metterle anche il cognome, Bailey, non è casuale, serve per calarla ancora di più nella realtà, dato che Kira nella realtà vuole starci e da attivista. Il profilo della bambola è infatti quello di un’ambientalista di 10 anni, che sa tutto dei cambiamenti climatici e adora gli animali. Nella sua ultima avventura, raccontata dalla scrittrice per bambini e veterinaria Erin Teagan in un libro che la accompagna, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Mattel, stessa azienda che produce le iconiche Barbie, ha proposto la sua nuova American Girl 2021: laBailey, che, sugli scaffali da appena due settimane, si è già guadagnata le ire di un’associazione conservatrice americana cheboicottarla perché, è l’accusa, ““. La scelta di metterle anche il cognome, Bailey, non è casuale, serve per calarla ancora di più nella realtà, dato chenella realtàstarci e da attivista. Il profilo dellaè infatti quello di un’ambientalista di 10 anni, che sa tutto dei cambiamenti climatici e adora gli animali. Nella sua ultima avventura, raccontata dalla scrittrice per bambini e veterinaria Erin Teagan in un libro che la accompagna, ...

