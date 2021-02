I Care a Lot è un ritratto dell’America che premia il più cattivo

Leggi su wired

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=4lkCCo63nhM Ci sono tre britannici che hanno fatto un film sull’America, la società americana e la degenerazione dell’etica americana. Sono Rosamund Pike, Peter Dinklage e a scrivere e dirigere J Blakeson, il risultato si intitola Ia Lot e mescola un po’ di crimine a un po’ di gangster ad un po’ di umorismo con la sfacciataggine e la noncuranza di Martin McDonagh (In Bruges, Tre manifesti ad Ebbing, Missouri) ma senza i suoi toni estremi. Il raro film in cui gli eventi prendono pieghe sufficientemente impreviste da lasciare nello spettatore una continua sete di più informazioni, più scene, più svolgimento e più minutaggio. Al centro di tutto c’è Rosamund Pike seduta sulle sue stesse spalle, cioè sulla parte interpretata in Gone Girl, per cerca di arrivare un po’ più in là. È una donna in carriera, ben vestita e posata, falsa come ...