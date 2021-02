Holly e Benji: Cile condanna il cartone animato per violenza di genere (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Holly e Benji, uno dei cartoni animati più famosi per i Millennials, è finito in tribunale. È successo in Cile, dove non è affatto piaciuto lo schiaffo che Julian Ross, uno dei personaggi più importanti dell’anime calcistico, dà ad una ragazza in uno degli episodi. Holly e Benji – episodio 33Holly e Benji (Captain Tsubasa) oltre ad avere avuto un grande successo in Europa, è stato molto apprezzato in America Latina. Nel 2019 infatti, l’emittente televisiva Cilena TVN, ha riproposto l’anime nel proprio palinsesto. Se alcuni, riguardando il cartone animato, hanno rivissuto nostalgicamente momenti della loro giovinezza, altri hanno gridato allo scandalo, catapultando l’emittente in una bufera mediatica. L’anime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021), uno dei cartoni animati più famosi per i Millennials, è finito in tribunale. È successo in, dove non è affatto piaciuto lo schiaffo che Julian Ross, uno dei personaggi più importanti dell’anime calcistico, dà ad una ragazza in uno degli episodi.– episodio 33(Captain Tsubasa) oltre ad avere avuto un grande successo in Europa, è stato molto apprezzato in America Latina. Nel 2019 infatti, l’emittente televisivana TVN, ha riproposto l’anime nel proprio palinsesto. Se alcuni, riguardando il, hanno rivissuto nostalgicamente momenti della loro giovinezza, altri hanno gridato allo scandalo, catapultando l’emittente in una bufera mediatica. L’anime ...

