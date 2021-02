Holly e Benji accusato di sessismo finisce in tribunale. Chi ricorda Julian Ross? La storia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Holly e Benji. Un cartone animato cult per più di una generazione. Normale che molte emittenti tv scelgano di riproporlo ancora oggi, a distanza di quasi 40 anni dalla sua prima uscita. Così ha fatto, nel 2019, anche l’emittente televisiva cilena TVN. Uno dice, “beh un po’ vecchiotto ma ha sempre il suo fascino“. E invece proprio la riproposizione del famoso anime è costata alla rete una multa di 6 mila euro mandata dal National television Council (CNTV). Il motivo? La scena in cui Julian Ross schiaffeggia Amy Aoba. Chi è chi? Ross, capitano della squadra Mambo di Tokyo, è un ragazzo molto ricco dal carattere non semplice che soffre di una malattia cardiaca congenita. Il motivo dello schiaffo ad Amy Aoba, manager della sua squadra, è che sarebbe stata proprio lei a rivelare a Oliver Hutton il segreto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021). Un cartone animato cult per più di una generazione. Normale che molte emittenti tv scelgano di riproporlo ancora oggi, a distanza di quasi 40 anni dalla sua prima uscita. Così ha fatto, nel 2019, anche l’emittente televisiva cilena TVN. Uno dice, “beh un po’ vecchiotto ma ha sempre il suo fascino“. E invece proprio la riproposizione del famoso anime è costata alla rete una multa di 6 mila euro mandata dal National television Council (CNTV). Il motivo? La scena in cuischiaffeggia Amy Aoba. Chi è chi?, capitano della squadra Mambo di Tokyo, è un ragazzo molto ricco dal carattere non semplice che soffre di una malattia cardiaca congenita. Il motivo dello schiaffo ad Amy Aoba, manager della sua squadra, è che sarebbe stata proprio lei a rivelare a Oliver Hutton il segreto ...

