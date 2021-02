Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Cortina passa in casa di Bregenzerwald con una bella rimonta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una sola partita in programma questa sera per quel che riguarda l’Alps Hockey League 2020-2021, con una squadra italiana impegnata. L’SGC Cortina Hockey, infatti, era di scena sul ghiaccio dell’EC Bregenzerwald e ne esce con una vittoria importante che lo conferma al sesto posto con 42 punti, ora a meno 3 lunghezze dal Red Bull Salisburgo. Alla Dornbirn Messe sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Metzler dopo 14:29 minuti su assist di Zwerger. Pareggio di Cortina che arriva alla mezzora con Zanatta su assist di Zardini Lacedelli. Gli austriaci ripassano in vantaggio al minuto 32:55 con Wolf che va a segno per il 2-1. Da questo momento è solo Cortina. Prima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una sola partita in programma questa sera per quel che riguarda l’2020-, con una squadra italiana impegnata. L’SGC, infatti, era di scena suldell’ECe ne esce con una vittoria importante che lo conferma al sesto posto con 42 punti, ora a meno 3 lunghezze dal Red Bull Salisburgo. Alla Dornbirn Messe sono i padroni dire in vantaggio con Metzler dopo 14:29 minuti su assist di Zwerger. Pareggio diche arriva alla mezzora con Zanatta su assist di Zardini Lacedelli. Gli austriaci rino in vantaggio al minuto 32:55 con Wolf che va a segno per il 2-1. Da questo momento è solo. Prima ...

