"Ho bisogno di guarire per mia figlia". La musicista 34enne lotta contro un male rarissimo. E tutti si mobilitano per lei (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La storia è quella di Maddalena Imperato colpita da una malattia molto rara. La musicista è molto conosciuta nella zona del napoletano. Colpita da un leiomiosarcoma inoperabile, la 34enne lotta contro la malattia da oltre 4 anni. Ad oggi le sue condizioni di salute si sono aggravate: un linfoma e l' anemia da distruzione di globuli rossi sono gli effetti nefasti di una malattia che non dà tregua. Quando Maddalena ha scoperto di soffrire di un leiomiosarcoma incurabile era incinta. Alla luce di alcuni valori alterati, la 34enne musicista si è dovuta sottoporre ad esami più approfonditi, e da lì la conferma: "Già in gravidanza – racconta a Dalsociale24 – avevo dei valori alterati nelle analisi del sangue. Ma non ho potuto fare degli approfondimenti perché gli esami sarebbero stati troppo ...

