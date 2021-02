Highlights e gol Everton-Manchester City 1-3, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Highlights e gol di Everton-Manchester City 1-3, recupero della sedicesima giornata di Premier League 2020/2021. Successo molto importante per gli uomini di Guardiola, che ottengono la diciassettesima vittoria stagionale e allungano a +10 sul Manchester United. Il primo tempo termina in parità per via delle reti di Foden e Richarlison. Nella ripresa invece Mahrez e Bernardo Silva fissano il punteggio sull’1-3, regalando i tre punti ai citizens. In alto e di seguito i VIDEO dei gol. 1-1 RICHARLISON 1-2 MAHREZ 1-3 BERNARDO SILVA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021)e gol di1-3, recupero della sedicesima giornata di. Successo molto importante per gli uomini di Guardiola, che ottengono la diciassettesima vittoria stagionale e allungano a +10 sulUnited. Il primo tempo termina in parità per via delle reti di Foden e Richarlison. Nella ripresa invece Mahrez e Bernardo Silva fissano il punteggio sull’1-3, regalando i tre punti ai citizens. In alto e di seguito idei gol. 1-1 RICHARLISON 1-2 MAHREZ 1-3 BERNARDO SILVA SportFace.

