Hellish Quart | il successore spirituale di Bushido Blade è ora disponibile in accesso anticipato

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Molti fan dei videogiochi si sono chiesti perché il gameplay nei giochi d'azione non sia più realistico, stimolante o complesso. Il combattimento con la spada nello specifico non deve essere un hack and slash, come il franchiseha dimostrato 20 anni fa. Questa sembra essere l'idea di. Sviluppato da Kubold,è un gioco di combattimento con la spada che è orainsu Steam e potrebbe essere il realistico gioco di combattimento con la spada che i fan stavano cercando. Iner, i giocatori combatteranno tra loro usando sciabole, stocchi, spadoni e molte altre armi in una varietà di stili di combattimento. Queste armi si ...