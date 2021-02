Hellas Verona, Gresele si è svegliato dal coma: le sue condizioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Andrea Gresele si è svegliato dal coma. Il difensore della Primavera dell’Hellas Verona, che era rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione del treno ed era caduto da un’altezza di quattro metri, si è risvegliato dal coma farmacologico in cui si trovava dopo l’operazione d’urgenza cui è stato sottoposto all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, per rimuovere un edema cerebrale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le sue condizione hanno mostrato segnali incoraggianti e i primi controlli non hanno rilevato deficit agli arti inferiori e superiori. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Andreasi èdal. Il difensore della Primavera dell’, che era rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione del treno ed era caduto da un’altezza di quattro metri, si è ridalfarmacologico in cui si trovava dopo l’operazione d’urgenza cui è stato sottoposto all’ospedale di Borgo Trento, a, per rimuovere un edema cerebrale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le sue condizione hanno mostrato segnali incoraggianti e i primi controlli non hanno rilevato deficit agli arti inferiori e superiori. SportFace.

