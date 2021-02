Hellas Verona | Andrea Gresele svegliato dal coma dopo l' incidente | condizioni incoraggianti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Commenta per primo Miglioramenti. Lievi, ma di miglioramenti si tratta. La notizia, riportata da gazzetta.it , è cheè sveglio . Il 18enne, terzino destro della Primavera del, è stato fatto uscire dalfarmacologico in cui era stato sottoposto in seguito all'operazione ...

Commenta per primo Miglioramenti. Lievi, ma di miglioramenti si tratta. La notizia, riportata da gazzetta.it , è che Andrea Gresele è sveglio . Il 18enne, terzino destro della Primavera del, è stato fatto uscire dal coma farmacologico in cui era stato sottoposto in seguito all'operazione post - incidente dello scorso 7 febbraio, quando cadde da 4 metri subendo un trauma al cranio ...... terzino destro della Primavera dell', è stato fatto uscire dal coma farmacologico in cui si trovava dopo l'operazione d'urgenza cui è stato sottoposto all'ospedale di Borgo Trento, a, ...Era stato folgorato dai fili di un treno, oggi il giovanissimo calciatore è stato svegliato dal coma. La prognosi resta riservata.Andrea Gresele si è risvegliato dal coma farmacologico in cui si trovava dopo l’operazione d’urgenza subita all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, per la rimozione di un edema cerebrale. Secondo quan ...