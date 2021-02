Harry, Meghan, e la foto della gravidanza scattata da 8 mila chilometri di distanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La notizia che il principe Harry e Meghan Markle saranno di nuovo genitori è arrivata nel giorno di San Valentino con una bellissima foto di coppia. Sdraiati sull’erba della loro nuova casa di Santa Barbara, a piedi nudi, con le mani di lei sul pancione. Autore del ritratto, un amico dell’ex attrice, il fotografo e attivista nigeriano Misan Harriman: è stato lui il primo a condividerla via Twitter. Solo ora, però, scopriamo che quella foto l’ha scattata… da oltre ottomila chilometri di distanza. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La notizia che il principe Harry e Meghan Markle saranno di nuovo genitori è arrivata nel giorno di San Valentino con una bellissima foto di coppia. Sdraiati sull’erba della loro nuova casa di Santa Barbara, a piedi nudi, con le mani di lei sul pancione. Autore del ritratto, un amico dell’ex attrice, il fotografo e attivista nigeriano Misan Harriman: è stato lui il primo a condividerla via Twitter. Solo ora, però, scopriamo che quella foto l’ha scattata… da oltre ottomila chilometri di distanza.

rtl1025 : ?? Il Principe #Harry e sua moglie #Meghan, duca e duchessa del #Sussex, aspettano il loro secondo figlio. La notizi… - VanityFairIt : Il 14 febbraio 1984 Lady Diana annunciava di essere incinta del secondo figlio. Trentasette anni dopo, quel figlio,… - ClarabellaBest : #Verissimo Leggi 'Harry e Meghan, l'intervista da Oprah Winfrey in onda il 7 marzo' su Mediaset Play… - 56lavinia : RT @nonsolomamma: #rassegnastampa del 17 febbraio Draghi al Senato, varianti, contagi e zone rosse, AstraZeneca per over 55, Harry e Meghan… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #HARRY e #MeghanMarkle in tv Nuovo incubo per la Regina Si riaffaccia il fantasma di Lady D -