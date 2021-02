Haaland: “Che ricordi la tripletta all’esordio. Non penso ai record, ma solo a fare il mio lavoro: segnare” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Erling Haaland e il suo rapporto con la Champions League. Il centravanti norvegese ne ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito UEFA.com: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Champions League, e quando sono andato a Salisburgo, sapevo che se avessimo vinto il campionato ci saremmo qualificati direttamente in Champions League. Lo sapevo da molto tempo, e quando finalmente è successo mi sono detto: “Ok, questo sarà il mio anno” con il Salisburgo”. La tripletta dell’esordio: “L’intero club si stava preparando ed eravamo tutti concentrati al massimo per questo esordio in Champions League e io fremevo per l’attesa. Nei miei sogni naturalmente immaginavo di segnare al mio debutto. Immaginavo quanto sarebbe stato bello, e poi è andata così: 100 secondi e… gol! E lo stadio è esploso, quindi sì, è stato un ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Erlinge il suo rapporto con la Champions League. Il centravanti norvegese ne ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito UEFA.com: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Champions League, e quando sono andato a Salisburgo, sapevo che se avessimo vinto il campionato ci saremmo qualificati direttamente in Champions League. Lo sapevo da molto tempo, e quando finalmente è successo mi sono detto: “Ok, questo sarà il mio anno” con il Salisburgo”. Ladell’esordio: “L’intero club si stava preparando ed eravamo tutti concentrati al massimo per questo esordio in Champions League e io fremevo per l’attesa. Nei miei sogni naturalmente immaginavo dial mio debutto. Immaginavo quanto sarebbe stato bello, e poi è andata così: 100 secondi e… gol! E lo stadio è esploso, quindi sì, è stato un ...

freshboreale : Sono le 17.51 e penso ai gol che Haaland farà stasera - marco_rogerio_ : Sono l'unico ad avere zero ansia per stasera? ?? Sono più in pensiero per Haaland che dovrà vedersela con il Siviglia ?????? - leonenero6 : @marco_rogerio_ ronaldo a 21 anni era piu fisico che tecnica,a livello fisico anche haaland non scherza - ky_gaard : Oké quindi il piano di zio flo è comprare Haaland (punta centrale) quando abbiamo già Karim e sperare che il ciocco… - federicoKPB27 : Ma fosse l’unica disgrazia che questo ha portato in Italia. Passato da punta ai livelli di Haaland a raccattapalle… -