"Guardate questo grafico". Ilaria Capua, dramma "Covid mutato": l'Italia è rovinata? | Video (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Prima riusciamo a vaccinare e prima togliamo pressione sugli ospedali". La virologa Ilaria Capua, ospite in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, come ormai è tradizione da un anno con l'inizio della pandemia, mostra un grafico inquietante sugli "effetti del vaccino sulla popolazione". In altre parole, nei Paesi in cui la campagna vaccinale prosegue velocemente, sparisce letteralmente il segmento di malati critici ricoverati nelle strutture ospedaliere. Si riducono sensibilmente anche i casi di malati moderati e malati lievi e aumenta il blocco degli "asintomatici". "Non avendo noi abbastanza vaccino per correre come sta correndo Israele e altri Paesi come gli Stati Uniti - spiega amareggiata la Capua - dobbiamo continuare a proteggerci, anche perché ora sono arrivati i virus 'truccati'".

