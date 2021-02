Green economy e agricoltura, Confai: “Ecco le sfide che attendono il nuovo governo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Espansione dell’economia verde, un sostegno convinto all’agricoltura 4.0 e investimenti per una sempre maggiore integrazione delle filiere sono alcune delle priorità che la nostra organizzazione considera essenziali come parte del prossimo programma di governo per il settore primario”: così si è espresso Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, formulando i migliori auspici di buon lavoro al neo ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. “Ogni investimento da realizzare in agricoltura dovrà risultare perfettamente allineato ai parametri di sostenibilità ambientale richiesti dai mercati e dalle istituzioni, a partire da quelle comunitarie. In questa azione corale verso l’espansione dell’economia verde, che rappresenta uno degli assi portanti del Recovery Plan,ci ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Espansione dell’economia verde, un sostegno convinto all’4.0 e investimenti per una sempre maggiore integrazione delle filiere sono alcune delle priorità che la nostra organizzazione considera essenziali come parte del prossimo programma diper il settore primario”: così si è espresso Leonardo Bolis, presidente diBergamo eLombardia, formulando i migliori auspici di buon lavoro al neo ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. “Ogni investimento da realizzare indovrà risultare perfettamente allineato ai parametri di sostenibilità ambientale richiesti dai mercati e dalle istituzioni, a partire da quelle comunitarie. In questa azione corale verso l’espansione dell’economia verde, che rappresenta uno degli assi portanti del Recovery Plan,ci ...

