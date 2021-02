sportli26181512 : Gravina suona l'allarme: '600 milioni di perdite in due anni': Il presidente della Figc guarda però con ottimismo a… -

ROMA - La pandemia da Coronavirus ha messo in ginocchio l'economia mondiale, compresa quella dei club di calcio, che hanno dovuto registrare grandi perdite. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto sul tink tank Riparte l'Italia, osservatorio economico e sociale, in merito alle perdite finanziarie specifica: "La perdita economica per la stagione 2019 - 2020 che abbiamo ..."

Il presidente della Figc guarda però con ottimismo al futuro: "Auspichiamo un ritorno alla normalità che conosciamo e che si traduce in benessere e passione"