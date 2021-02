Gravina: «Le squadre di Serie A perderanno 400 milioni nel 2021» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina stima in 400 milioni di euro le perdite delle squadre di Serie A nel 2021. Le sue parole Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto al think tank Riparte l’Italia facendo un punto sulle perdite economiche delle squadre di Serie A. Queste le sue parole raccolte da Calcio&Finanza. PERDITA – «La perdita economica per la stagione 2019-2020 le sole squadre di Serie A sarà di oltre 200 milioni di euro, per la maggior parte dovuti alla chiusura degli stadi e ovviamente all’interruzione del campionato per il Covid. Per quella corrente invece, le perdite si stimano in 400 milioni di euro per le squadre di A e si somma ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente della FIGC Gabrielestima in 400di euro le perdite dellediA nel. Le sue parole Il presidente della FIGC Gabrieleè intervenuto al think tank Riparte l’Italia facendo un punto sulle perdite economiche dellediA. Queste le sue parole raccolte da Calcio&Finanza. PERDITA – «La perdita economica per la stagione 2019-2020 le solediA sarà di oltre 200di euro, per la maggior parte dovuti alla chiusura degli stadi e ovviamente all’interruzione del campionato per il Covid. Per quella corrente invece, le perdite si stimano in 400di euro per ledi A e si somma ...

