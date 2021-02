Grande Fratello Vip 5 | arriva il chiarimento tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello | ma la modella lancia un’ultima frecciatina

Leggi su trendit

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per diversi giorni tral’aria che tirava non è stata proprio delle migliori. Già la settimana scorsa, infatti, l’avvicinamento trae Andrea Zenga aveva reso gelosa labrasiliana, ma le cose si sarebbero messe peggio durante la puntata del 15 febbraio. Proprio dopo la puntata,aveva affermato, piccata, di aspettarsi di tutto da. Parole che avevano ferito l’attrice, ma non sarebbe finita qui. Ieri, infatti, la casa delVip 5 sarebbe stata sorvolata da un aereo molto particolare. L’ex team delle ros, infatti, avrebbe fatto sapere di fare solo il tifo pere di non ...