Granada-Napoli | Montoro alla vigilia | “Vogliamo rendere felici i tifosi”

sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - GoldelNapoli : VIDEO. L’allenamento del Napoli prima della partenza per Granada - DiMarzio : #UEL | Le parole l'allenatore del #Granada alla vigilia della partita contro il #Napoli - 100x100Napoli : Il report ufficiale dell'allenamento del #Napoli. - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Floro Flores: “Insigne e Gattuso con gli attributi, Napoli li sostenga.… -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Napoli

Si deciderà su 180 minuti" Diego Martinez , allenatore del, ha presentato la partita di domani colin conferenza stampa. Per noi è sicuramente un appuntamento con la storia, ...Calcio - Seduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilper i sedicesimi di finale di andata di Europa League in programma domani in Spagna (ore 21). La squadra si è allenata sui ...Il Napoli al lavoro a Castel Volturno, gli azzurri preparano il match contro il Granada. Ecco il report ufficiale dell’allenamento. Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri prepa ...Gattuso affronta l'andata dei sedicesimi di Europa League contro gli spagnoli con 12 giocatori di prima squadra e un gruppo di Primavera a supporto. E all'orizzonte c'è il campionato ...