Graduatorie terza fascia ATA collaboratore scolastico | quali sono gli attestati triennali che consentono l’accesso

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)personale ATA: siamo in attesa della pubblicazione del decreto e tabella titoli definitivi. Nel frattempo questii requisiti noti per l'accesso al profilo di: in ogni caso consigliamo di leggere i testi definitivi, quando saranno pubblicati dal Ministero.

fascia ATA: valutazione del servizio come docente. I docenti, sia se già inseriti nelle GaE e/o GPS o anche non inseriti, possono presentare domanda anche per leATA. Il ...III fascia ATA 2021/23. Attesa a breve la riapertura per la presentazione della domanda. ...questa la maggiore novità della bozza del decreto di riapertura e aggiornamento dellafascia ...Bando graduatorie di terza fascia del personale ATA 2021: i collaboratori scolastici dovrebbero accedere con la licenza media?TERAMO – Le graduatorie di terza fascia d’istituto vengono utilizzate dalle scuole statali per l’assunzione dei supplenti in sostituzione del personale assente. Le domande per le graduatorie per il pe ...