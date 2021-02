GPS docenti | elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali e di istituto | titolo di abilitazione entro il 20 luglio BOZZA decreto

zazoomblog : GPS docenti elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali e di istituto: titolo di abilitazione entro il 20 lugli… - Ribelle_13 : @matteosalvinimi Assumere precari con 36 mesi di servizio, concorsi abilitanti biennali, aggiornamento annuale GPS… - Ribelle_13 : @AnnaAscani Assumere precari con 36 mesi di servizio, concorsi a cattedra abilitanti biennali, aggiornamento annual… - Megastene1 : @Marzia_M Io sono insegnante, precario, da 10 anni, ho un dottorato, abilitazione, pubblicazioni, 3 master, titoli… - francescolv : ?? Abbiamo esaurito tutte le nostre eicard ?? ???????????? ???????? ma se vuoi ottenere punti per Personale ATA o GPS Docenti… -

Ultime Notizie dalla rete : GPS docenti

Orizzonte Scuola

Graduatorie terza fascia ATA: valutazione del servizio come docente. I, sia se già inseriti nelle GaE e/oo anche non inseriti, possono presentare domanda anche per le graduatorie ATA. Il servizi prestato come docente ha una specifica valutazione. Una nostra ......ben conosce come fiore all'occhiello del sistema nazionale di istruzione e formazione e i... Legiustamente non fanno distinzione tra servizio svolto nelle scuole pubbliche italiane, questo ...L'universo dei docenti è vasto e diversificato. Oggi diamo voce al Coordinamento Nazionale dei docenti immobilizzati intervistando la docente Ylenia Franco.Governo Draghi interverrà per portare in cattedra circa 150 mila docenti precari. Il Senatore Pittoni (Lega) propone la ricetta per farlo.