Governo, Toninelli “Valuteremo i singoli provvedimenti” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Vedremo se il Governo difenderà il ministero della Transizione Ecologica. La nostra sarà una fiducia giorno per giorno, provvedimento per provvedimento”. Lo dice il senatore del M5S Danilo Toninelli. mpe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Vedremo se ildifenderà il ministero della Transizione Ecologica. La nostra sarà una fiducia giorno per giorno, provvedimento per provvedimento”. Lo dice il senatore del M5S Danilo. mpe/sat/red su Il Corriere della Città.

Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - Italpress : Governo, Toninelli “Valuteremo i singoli provvedimenti” - CorriereCitta : Governo, Toninelli “Valuteremo i singoli provvedimenti” - vincenz99883302 : @iannetts70 A me del Conte 1 manca tanto il ministro delle infrastrutture Mister Toninelli. Perdonatemi ma a me fac… - cbatcaselli : RT @La7tv: #lariachetira @DaniloToninelli (M5S): 'Voto la fiducia al governo #Draghi, per forza, se no mi metterei fuori da quello che è il… -