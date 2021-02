Governo, Toninelli: “Nostra fiducia a tempo, giorno per giorno” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “La nostra sarà una fiducia a tempo, giorno per giorno, vedremo il presidente Draghi da che parte starà, se dalla parte dei cittadini o delle banche e di autostrade”, dice il senatore Danilo Toninelli. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “La nostra sarà una fiducia a tempo, giorno per giorno, vedremo il presidente Draghi da che parte starà, se dalla parte dei cittadini o delle banche e di autostrade”, dice il senatore Danilo Toninelli.

