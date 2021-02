Governo, Serracchiani (Pd): “Bene Draghi su euro e perimetro”. Fratoianni (SI): “Poco su lavoro, scuola, fisco e migranti” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Il discorso programmatico del presidente del Consiglio Mario Draghi in Senato? Ha detto che questo è il Governo del Paese, ha definito il perimetro europeista e atlantista, così come ha fatto Bene a parlare di irreversibilità della moneta unica e a delineare le priorità su vaccini, lavoro, occupazione femminile”. A rivendicarlo Debora Serracchiani, deputata e vice presidente dem, dopo il discorso del neo primo ministro a Palazzo Madama, mentre è in corso il dibattito sulla fiducia. “Ha già tracciato in poche linee quello che sarà l’impegno del Pd e di tutto il campo democratico che ha appoggiato il precedente Governo”, ha continuato Serracchiani, precisando che “Pd e Lega resteranno alternativi“. “Le differenze le porteremo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Il discorso programmatico del presidente del Consiglio Marioin Senato? Ha detto che questo è ildel Paese, ha definito ilpeista e atlantista, così come ha fattoa parlare di irreversibilità della moneta unica e a delineare le priorità su vaccini,, occupazione femminile”. A rivendicarlo Debora, deputata e vice presidente dem, dopo il discorso del neo primo ministro a Palazzo Madama, mentre è in corso il dibattito sulla fiducia. “Ha già tracciato in poche linee quello che sarà l’impegno del Pd e di tutto il campo democratico che ha appoggiato il precedente”, ha continuato, precisando che “Pd e Lega resteranno alternativi“. “Le differenze le porteremo in ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Serracchiani Governo, donne Pd assenti e arrabbiate. Forse il partito le vuole in cucina... L'assenza di donne nella delegazione del Pd nel governo Draghi, ha mandato su tutte le furie le donne militanti nel Pd, le più autorevoli delle ... mentre Deborah Serracchiani si chiede se 'il Pd sia ...

Tutti sottosegretari politici. Sugli 007 decide il premier ... quella ai Servizi segreti, su cui si è consumato uno dei drammi finali del morente governo Conte. '... Misiani all'Economia è insidiato da Marianna Madia; Roberta Pinotti e Debora Serracchiani sono ...

Manca la politica, non le donne Manca la politica, non le donne. Alle donne il coraggio di portarle dentro un partito, che sia il Pd o sia un altro non lo so Sono passata in questo ragionamento dalla sinistra alla rappresentanza pol ...

