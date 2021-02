Governo: riorganizzazione del Cts. 5 regioni a rischio area arancione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'attesa è tutta rivolta dunque a venerdì prossimo, 19 febbraio, quando saranno pubblicati i nuovi dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'attesa è tutta rivolta dunque a venerdì prossimo, 19 febbraio, quando saranno pubblicati i nuovi dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Governo: riorganizzazione del Cts. 5 regioni a rischio area arancione - APretolani : @CarloCalenda @Azione_it Il nuovo governo non si è ancora insediato. Va tutto bene per ora salvo la riorganizzazion… - Mauro_Cattaneo_ : RT @CarmineFotia: @claudiovelardi il principale partito della sinistra non dovrebbe chiudersi in un recinto ma guidare la riorganizzazione… - carlo_mari1 : RT @CarmineFotia: @claudiovelardi il principale partito della sinistra non dovrebbe chiudersi in un recinto ma guidare la riorganizzazione… - rosarioT1970 : RT @CarmineFotia: @claudiovelardi il principale partito della sinistra non dovrebbe chiudersi in un recinto ma guidare la riorganizzazione… -