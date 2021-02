Governo, Renzi punzecchia ancora: “Straordinario Draghi, valeva la pena aprire crisi” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da MES a ogni costo a MES “condizione non imprescindibile” il passo è stato decisamente breve. Giusto il tempo del passaggio di consegne tra l’ormai ex Premier Conte e il nuovo Mario Draghi, oggi in Senato per chiedere la fiducia. Un discorso programmatico, quello pronunciato dall’ex numero uno BCE, lungo e complesso, articolato su più capitoli, al centro ovviamente lotta alla pandemia ma anche riforme. Giovani e donne al centro dell’azione di rilancio, ma anche tutela dell’ambiente. Un discorso che incassa subito la benedizione del leader di Italia Viva Renzi che pubblica una foto su Facebook che lo ritrae sulla strada di Palazzo Madama: “Oggi in Senato per votare la fiducia al Governo Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la crisi? Rispondo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da MES a ogni costo a MES “condizione non imprescindibile” il passo è stato decisamente breve. Giusto il tempo del passaggio di consegne tra l’ormai ex Premier Conte e il nuovo Mario, oggi in Senato per chiedere la fiducia. Un discorso programmatico, quello pronunciato dall’ex numero uno BCE, lungo e complesso, articolato su più capitoli, al centro ovviamente lotta alla pandemia ma anche riforme. Giovani e donne al centro dell’azione di rilancio, ma anche tutela dell’ambiente. Un discorso che incassa subito la benedizione del leader di Italia Vivache pubblica una foto su Facebook che lo ritrae sulla strada di Palazzo Madama: “Oggi in Senato per votare la fiducia al. A chioggi si domanda: ma aveva sensola? Rispondo ...

La7tv : #dimartedi Pier Luigi #Bersani: 'Dopo uno sgambetto politico è caduto un governo che aveva seguito nel Paese'. 'Ren… - danieleviotti : Renzi: dobbiamo far cadere Conte perché 1) vuole tenere i servizi segreti per sé e 2) ha fatto un Recovery plan che… - fattoquotidiano : PROVE DI SQUADRA Uniti, innanzitutto per non farsi uccidere dal Matteo Renzi che quello voleva, demolire i gialloro… - ultimenotizie : #Renzi: “Oggi in #Senato per votare la fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso apr… - parpagnowow : RT @carlakak: Confindustria vuole abolire il Reddito di cittadinanza (e licenziare a piacere), Renzi pretende il ritorno della prescrizione… -