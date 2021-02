Governo: posti in piedi tra i ministri al Senato, Garofoli in prima fila (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - posti in piedi per i ministri del Governo Draghi al Senato per il discorso di fiducia del neo presidente del Consiglio. Dei 23 ministri, solo 13 hanno trovato spazio intorno al premier nei banchi del Governo di palazzo Madama. Alla destra di Draghi c'è Giancarlo Giorgetti, alla sinistra Stefano Patuanelli. Spicca, seduto proprio davanti al premier, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Nei banchi del Governo hanno trovato spazio Lorenzo Guerini, Roberto Speranza, Renato Brunetta, Elena Bonetti, Fabiana Dadone, Enrico Giovannini, Mara Carfagna, Luciana Lamorgese, Daniele Franco, Erika Stefani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) -inper idelDraghi alper il discorso di fiducia del neo presidente del Consiglio. Dei 23, solo 13 hanno trovato spazio intorno al premier nei banchi deldi palazzo Madama. Alla destra di Draghi c'è Giancarlo Giorgetti, alla sinistra Stefano Patuanelli. Spicca, seduto proprio davanti al premier, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto. Nei banchi delhanno trovato spazio Lorenzo Guerini, Roberto Speranza, Renato Brunetta, Elena Bonetti, Fabiana Dadone, Enrico Giovannini, Mara Carfagna, Luciana Lamorgese, Daniele Franco, Erika Stefani.

