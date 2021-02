Governo, per Renzi il Mes non è più una priorità: “Draghi non ne ha parlato? Lasciamo che faccia le sue valutazioni” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C’era una volta il Mes. Quello richiesto a gran voce e in più occasioni da Matteo Renzi fin quando c’era Conte come presidente del Consiglio. E oggi che il Mes sanitario è il grande assente dal discorso di Mario Draghi va bene lo stesso? “Lasciamo che il presidente del Consiglio faccia le sue valutazioni. Oggi è una grande giornata per l’Italia“, afferma il leader di Italia viva, intercettato fuori da Palazzo Madama. “Il presidente del Consiglio ha fatto un discorso molto bello, di grande visione e quindi penso che tutti gli italiani a favore e contrari alla fiducia, possono essere felici per un passo in avanti”. Sull’intergruppo Pd-M5s-Leu, una decisione che “non condivido ma che va rispettata, auguri e buon lavoro – e aggiunge – credo che questa scelta di fare l’intergruppo a sinistra aprirà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C’era una volta il Mes. Quello richiesto a gran voce e in più occasioni da Matteofin quando c’era Conte come presidente del Consiglio. E oggi che il Mes sanitario è il grande assente dal discorso di Mariova bene lo stesso? “che il presidente del Consigliole sue. Oggi è una grande giornata per l’Italia“, afferma il leader di Italia viva, intercettato fuori da Palazzo Madama. “Il presidente del Consiglio ha fatto un discorso molto bello, di grande visione e quindi penso che tutti gli italiani a favore e contrari alla fiducia, possono essere felici per un passo in avanti”. Sull’intergruppo Pd-M5s-Leu, una decisione che “non condivido ma che va rispettata, auguri e buon lavoro – e aggiunge – credo che questa scelta di fare l’intergruppo a sinistra aprirà ...

