Governo | intergruppo agita riunione deputati Pd | Boldrini torna su ' caso' donne**

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - La questione dell'Pd-M5S e Leu, nato ieri al Senato,anche nella discussione dell'assemblea deidem. Il modello di palazzo Madama non dovrebbe essere seguito a Montecitorio. A quanto viene riferito, la questione non sarebbe stata toccata dal capogruppo Graziano Delrio nell'intervento che ha aperto la. "Delrio non ne ha parlato nell'introduzione", si riferisce. Il tema però è stato evocato in diversi interventi e tra i più netti ci sarebbe stato quello di Andrea Romano, portavoce di Base Riformista. La linea dell'esponente dell'area Guerini-Lotti è che il Pd non debba, in sintesi, 'limitare' i propri orizzonti e che anzi il governo Draghi può essere l'occasione per rilanciare la vocazione maggioritaria anche oltre i confini dell'alleanza con i 5 Stelle. ...