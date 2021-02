Governo | Draghi | “Spero che i giovani un giorno non ci rimproverino per il nostro egoismo” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro diritti. Esprimo davanti a voi, che siete i rappresentanti eletti degli italiani, l’auspicio che il desiderio e la necessità di costruire un futuro migliore orientino saggiamente le nostre decisioni”. Così il presidente del Consiglio, Mario, nelle comunicazioni programmatiche al Senato. “Nella speranza che iitaliani che prenderanno ilposto, anche qui in questa Aula, ci ringrazino per illavoro e non abbiano di che rimproverarci per il“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.