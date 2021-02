Governo | Draghi parla al Senato | “Mia priorità è combattere la pandemia”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Una trincea dove combattiamo tutti insieme, il virus è nemico di tutti”. Così, riferendosi alla, è iniziato il discorso che stamaneha tenuto al. Per il Presidente incaricato, che staserà a partire dalle ore 23 otterrà il voto di fiducia da Palazzo Madama, i partiti tutti sono chiamati a mettere da parte ogni spirito di rivalità e a riscoprire “uno spirito repubblicano” fondato su un sentimento di “responsabilità nazionale“.ha ringraziato il suo predecessore Giuseppe Conte per il ruolo svolto e ha tracciato il profilo delche si appresta a guidare: “Si è detto e scritto che questoè stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi sia consentito di non essere d’accordo. Nessuno fa un passo indietro ...

Nei momenti più difficili della nostra storia, l'espressione più alta e nobile della politica si è tradotta in scelte coraggiose MarioUnche nasce con lo spirito repubblicano - Si è ...... dopo che di recente Alessandro Di Battista ha abbandonato in dissenso con la decisione dei vertici e del 60% della base degli iscritti di appoggiare ildi Mario. Oggi 17 febbraio 2021 ...No a un lockdown nazionale ma zone rosse mirate e accelerazione del piano di vaccinazioni. Il governo guidato da Mario Draghi dovrà affrontare il nemico più difficile, quel virus ...Un clamoroso passo indietro rispetto al precedente premier, Giuseppe Conte, che non aveva certamente avuto timore nel ribadire l’urgenza di una legge contro l’omotransfobia.