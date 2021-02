Governo, Draghi in Senato: “Rischio infiltrazioni mafiose in vista della stagione di ricostruzione. C’è un monitoraggio costante” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “C’è poi un Rischio specifico che corriamo in vista della stagione di ricostruzione” che verrà avviata anche con il Recovery plan: “Le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata a seguito della crisi di liquidità in diversi settori. Questo Rischio viene costantemente seguito” con l’obiettivo di “anticipare una risposta strutturata in termini di prevenzione e contrasto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella replica in Senato dopo il dibattito sulla fiducia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “C’è poi unspecifico che corriamo indi” che verrà avviata anche con il Recovery plan: “Le possibilicriminalità organizzata a seguitocrisi di liquidità in diversi settori. Questovienemente seguito” con l’obiettivo di “anticipare una risposta strutturata in termini di prevenzione e contrasto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Marionella replica indopo il dibattito sulla fiducia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

