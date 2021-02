Governo Draghi, il Senato lo promuove con 262 sì (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Governo Draghi supera il suo primo esame, incassando il supporto del Senato espresso da 262 sì. Domani il passaggio in Parlamento. Ecco come è andata la giornata di Draghi. Chi ha votato per il Governo Draghi Nessuna sorpresa nei voti espressi in tarda serata al Senato. Lega, PD, M5S, Europa+, Fratelli d’Italia, Italia Viva e Maie hanno dato il loro supporto. Rimane fuori dalla maggioranza Fratelli d’Italia. Il discorso di Draghi al Senato Il discorso di Draghi al Senato, durato poco meno di un’ora, ha toccato molti argomenti e in qualche modo ha tracciato in grandi linee, quello che dovrebbe essere il percorso che il “suo” Governo intraprenderà nel prossimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilsupera il suo primo esame, incassando il supporto delespresso da 262 sì. Domani il passaggio in Parlamento. Ecco come è andata la giornata di. Chi ha votato per ilNessuna sorpresa nei voti espressi in tarda serata al. Lega, PD, M5S, Europa+, Fratelli d’Italia, Italia Viva e Maie hanno dato il loro supporto. Rimane fuori dalla maggioranza Fratelli d’Italia. Il discorso dialIl discorso dial, durato poco meno di un’ora, ha toccato molti argomenti e in qualche modo ha tracciato in grandi linee, quello che dovrebbe essere il percorso che il “suo”intraprenderà nel prossimo ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - BordonDaniele : Avanti senza fermarsi, il Governo #Draghi incassa la fiducia al #Senato! - sole24ore : #Draghi, passa la fiducia al #Senato con 262 voti favorevoli. Priorità ai #vaccini, #ambiente nella #Costituzione… -