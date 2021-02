Governo Draghi | il grillino Presutto | “Voterò sì alla fiducia”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sì alperché insieme al Movimento voglio continuare a portare avanti quella che è stata da sempre la nostra missione: lavorare per il bene dei cittadini. L’unità e la coesione servono soprattutto in momenti come questi, dove da un lato ci sono da affrontare grandi problemi a causa di una pandemia ancora in corso e dall’altra c’è la necessità di mettersi al lavoro immediatamente, senza perdere tempo, per il rilancio economico, gli aiuti a tutte quelle categorie fortemente penalizzate dal Covid e la gestione del Recovery Plan. C’è la necessità di ripartire con una certa urgenza: in ballo c’è il futuro dell’Italia”. Ad annunciarlo è il senatore campano del Movimento 5 Stelle, Vincenzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.