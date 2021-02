Governo, Draghi al Senato: “Cruciale ruolo del Parlamento. Coinvolgimento Regioni e parti sociali” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Vi ringrazio della stima che mi avete dimostrato ma anch’essa dovrà essere giustificata, validata dai fatti, dall’azione del Governo da me presieduto”. Una replica molto breve ma incisiva. Diverse le tematiche toccate nel suo discorso, durato meno di 15 minuti, dal presidente del Consiglio Mario Draghi che al Senato – dove la seduta sulla fiducia, dopo la discussione generale sulle comunicazioni programmatiche del presidente del Consiglio, è ripresa alle 20.45 – si mostra aperto al confronto. In seguito alle dichiarazioni di voto, intorno alle 22,30 è atteso l’appello nominale dei Senatori per la votazione della mozione della maggioranza per la fiducia al nuovo Esecutivo. “Voglio ribadire quanto considero Cruciale la funzione e il lavoro del Parlamento, in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Vi ringrazio della stima che mi avete dimostrato ma anch’essa dovrà essere giustificata, validata dai fatti, dall’azione delda me presieduto”. Una replica molto breve ma incisiva. Diverse le tematiche toccate nel suo discorso, durato meno di 15 minuti, dal presidente del Consiglio Marioche al– dove la seduta sulla fiducia, dopo la discussione generale sulle comunicazioni programmatiche del presidente del Consiglio, è ripresa alle 20.45 – si mostra aperto al confronto. In seguito alle dichiarazioni di voto, intorno alle 22,30 è atteso l’appello nominale deiri per la votazione della mozione della maggioranza per la fiducia al nuovo Esecutivo. “Voglio ribadire quanto considerola funzione e il lavoro del, in ...

