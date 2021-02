Governo | D’Incà | ‘collaborazione di tutti sarà fondamentale’**

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “’In questo momento così difficile, all’appartenenza politica dobbiamo anteporre il dovere della cittadinanza. Dobbiamo fare in modo che le future generazioni ci ringrazino per il nostro lavoro e non ci rimproverino per il nostro egoismo’. Questo l’appello forte del Presidente del Consiglio Mario Draghi che ci spinge a lavorare su identità europea, sistema sanitario, ripresa economica, scuola e ricerca, ecologia, lavoro, transizione digitale e parità di diritti. La collaborazione difondamentale”. Lo scrive in un tweet il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.