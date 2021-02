Governo, De Petris (LeU): “PD-M5S-LeU hanno lavorato bene con Conte, continui il lavoro progettuale” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Noi abbiamo lavorato bene insieme nel Governo Conte e pensiamo che sia assolutamente necessario per continuare un lavoro programmatico e progettuale. Quando dicevo prima che le parti che ha posto nel suo intervento Draghi esigono alla ex maggioranza che si prosegua dal punto di vista progettuale”. Così Loredana De Petris (LeU) in una dichiarazione in via degli Staderari fuori dal Senato dopo il discorso di Draghi sul programma per la fiducia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Noi abbiamoinsieme nele pensiamo che sia assolutamente necessario per continuare unprogrammatico e. Quando dicevo prima che le parti che ha posto nel suo intervento Draghi esigono alla ex maggioranza che si prosegua dal punto di vista”. Così Loredana De(LeU) in una dichiarazione in via degli Staderari fuori dal Senato dopo il discorso di Draghi sul programma per la fiducia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

