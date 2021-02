Governo, Ciampolillo di nuovo in extremis: “Voto no, Salvini pagliaccio” (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – Il senatore ex M5s Lello Ciampolillo non si smentisce. Anche in occasione delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi, cosi’ come sul voto di fiducia al Conte bis, arriva a tempo abbondantemente scaduto, quando la presidente Elisabetta Casellati ha gia’ chiamato il voto sulla mozione. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – Il senatore ex M5s Lello Ciampolillo non si smentisce. Anche in occasione delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi, cosi’ come sul voto di fiducia al Conte bis, arriva a tempo abbondantemente scaduto, quando la presidente Elisabetta Casellati ha gia’ chiamato il voto sulla mozione.

