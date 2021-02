Governo: Bagnai, 'ci affidiamo a Draghi, se riuscirà avrà riconoscenza Paese' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Ci affidiamo a lei, c'è bisogno di lei per una riscrittura delle regole europee, che sino ad ora non vediamo, e di una distorsione che se non verrà rimossa metterà a rischio il progetto europeo". Lo ha detto Alberto Bagnai, intervenendo in Senato. "Se abbiamo dovuto rincorrere la crisi pandemica non è per colpa di chi è dipinto dai media come anti europeista, ma di chi si dice europeista senza esserlo in giro per l'Europa", ha sottolineato il senatore della Lega. Per Bagnai, la "sfida è formidabile, come le opportunità. Se riuscirà a promuovere la competitività del Paese, con la sua autorevolezza e competenza e il nostro sostegno, il Paese le dovrà riconoscenza". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Cia lei, c'è bisogno di lei per una riscrittura delle regole europee, che sino ad ora non vediamo, e di una distorsione che se non verrà rimossa metterà a rischio il progetto europeo". Lo ha detto Alberto, intervenendo in Senato. "Se abbiamo dovuto rincorrere la crisi pandemica non è per colpa di chi è dipinto dai media come anti europeista, ma di chi si dice europeista senza esserlo in giro per l'Europa", ha sottolineato il senatore della Lega. Per, la "sfida è formidabile, come le opportunità. Sea promuovere la competitività del, con la sua autorevolezza e competenza e il nostro sostegno, ille dovrà".

