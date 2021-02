Google: accordo triennale con News Corp, contenuti in cambio di pagamenti significativi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - accordo triennale tra Google e News Corp che prevede da parte del gruppo fondato dal magnate australiano Rupert Murdoch la fornitura di contenuti editoriali in cambio di "pagamenti significativi" da parte del colosso di Mountain View. Tra le pubblicazioni di News Corp che rientrano nell'accordo ci sono: The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch e New York Post; nel Regno Unito The Times, The Sunday Times e The Sun in Australia una serie di piattaforme di notizie, tra cui The Australian, News.com.au, Sky News e numerosi titoli locali e metropolitani. L'accordo tra News ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) -trache prevede da parte del gruppo fondato dal magnate australiano Rupert Murdoch la fornitura dieditoriali indi "" da parte del colosso di Mountain View. Tra le pubblicazioni diche rientrano nell'ci sono: The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch e New York Post; nel Regno Unito The Times, The Sunday Times e The Sun in Australia una serie di piattaforme di notizie, tra cui The Australian,.com.au, Skye numerosi titoli locali e metropolitani. L'tra...

