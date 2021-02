Golf, PGA Tour. Francesco Molinari al The Genesis Invitational (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da giovedì 18 a domenica 21 febbraio si svolgerà, in California, la 95esima edizione del The Genesis Invitational, torneo del PGA Tour, durante il quale si sfideranno otto tra i migliori dieci giocatori al mondo. Tra i protagonisti ci sarà anche il piemontese Francesco Molinari, reduce da un ottavo posto al The American Express e un decimo posto al Farmers Insurance nelle prime apparizioni del 2021; dopo un turno di riposo al Phoenix Open, è tornato in gara all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, chiuso al 59esimo posto. Tanti i big che parteciperanno al torneo: Dustin Johnson, numero 1 mondiale e grande favorito, Jon Rahm (n.2), Justin Thomas (n.3), Xander Schauffele (n.4), Collin Morikawa (n.6), Rory McIlroy (n.7, appena eletto PGA Tour Player Advisory Council Chairman for 2021), Patrick ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da giovedì 18 a domenica 21 febbraio si svolgerà, in California, la 95esima edizione del The, torneo del PGA, durante il quale si sfideranno otto tra i migliori dieci giocatori al mondo. Tra i protagonisti ci sarà anche il piemontese, reduce da un ottavo posto al The American Express e un decimo posto al Farmers Insurance nelle prime apparizioni del 2021; dopo un turno di riposo al Phoenix Open, è tornato in gara all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, chiuso al 59esimo posto. Tanti i big che parteciperanno al torneo: Dustin Johnson, numero 1 mondiale e grande favorito, Jon Rahm (n.2), Justin Thomas (n.3), Xander Schauffele (n.4), Collin Morikawa (n.6), Rory McIlroy (n.7, appena eletto PGAPlayer Advisory Council Chairman for 2021), Patrick ...

