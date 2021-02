Gol Chiesa Porto Juventus 2-1 | la riapre l’ex Fiorentina -VIDEO

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) GOL – Ci siamo, torna la Champions League. Ottavi di finale tra, con i bianconeri che in occasione dell’andata giocano ingallo. Pirlo schiera il solito 4-4-2 con Szczesny in porta. Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo Arthur ko, dunque in regia ci sono Bentancur e Rabiot con McKennie tutto fare che parte da sinistra ma si accentra. Sulla destra torna. In attacco a sorpresa fuori Morata, toccherà a Kulusevski in coppia col solito Cristiano Ronaldo.le formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali. Leggi anche:streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta(4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, ...

OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i biancon… - FOXSportsMX : JUVENTUS DESPIERTA Gol de Federico Chiesa que acerca a la 'Vecchia Signora' ante Porto #ChampionsxFOX - Gazzetta_it : Gol! FC Porto - Juventus 2-1, rete di Chiesa F. (JUV) - andrealoca77 : Il gol di Chiesa alla fine ha salvato tutto, ma è stata una prestazione di cui vergognarsi. E' bastato mettere una… - 1SquadraDiCalci : RT @SkySport: PORTO-JUVENTUS 2-1 Risultato finale ? ? #Taremi (2') ? #Marega (46') ? #Chiesa (82') ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gol Chiesa

Juventus News 24

Conceicao JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (34' Demiral), Alex Sandro;, Bentancur, Rabiot, McKennie (63' Morata); Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo Ammoniti: De ...38'st Juve pericolosa con Morata, che davanti al portiere sbaglia, ma ancora una volta era in fuorigioco. 37'stJUVE :rimette in carreggiata la Juventus. I bianconeri affondano a sinistra, dove Rabiot riesce a trovare lo spazio. Il francese mette in mezzo e trova sul secondo palo, bravo col ...Il guizzo tanto atteso arriva all’82 con Ronaldo che crossa in area per Chiesa che arriva in corsa e batte di prima intenzione Marchesin. E’ il gol, insperato e inaspettato, che toglie un pò di ...La peggior Juventus della stagione, sicuramente anche peggio di quella uscita recentemente sconfitta contro il Napoli, perde 2 a 1 contro il Porto ...