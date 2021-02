Gli orsi del Trentino ancora prigionieri nel Casteller: siamo al Medioevo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono semplicemente sconvolto! E molto preoccupato per la deriva che sta prendendo il mio Trentino. Sempre più intollerante, crudele, capitanato da un presidente che per me è un vero e proprio carceriere e che calpesta il benessere animale in maniera spudorata. Mi riferisco, ancora purtroppo, alla triste vicenda dei tre orsi del Trentino, detenuti nella prigione-lager del Casteller. In una recente puntata di Eden, il programma condotto da Licia Colò, l’assessora alle Foreste e Fauna della provincia di Trento, Giulia Zanotelli, leghista come il presidente Maurizio Fugatti, ha dichiarato che gli orsi stanno bene e sono in letargo. Il suo predecessore nel ruolo assessorile, il medico veterinario Michele Dallapiccola, nutre seri dubbi sul fatto che siano in letargo. E dopo le dichiarazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono semplicemente sconvolto! E molto preoccupato per la deriva che sta prendendo il mio. Sempre più intollerante, crudele, capitanato da un presidente che per me è un vero e proprio carceriere e che calpesta il benessere animale in maniera spudorata. Mi riferisco,purtroppo, alla triste vicenda dei tredel, detenuti nella prigione-lager del. In una recente puntata di Eden, il programma condotto da Licia Colò, l’assessora alle Foreste e Fauna della provincia di Trento, Giulia Zanotelli, leghista come il presidente Maurizio Fugatti, ha dichiarato che glistanno bene e sono in letargo. Il suo predecessore nel ruolo assessorile, il medico veterinario Michele Dallapiccola, nutre seri dubbi sul fatto che siano in letargo. E dopo le dichiarazioni ...

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - MartinaBiassoni : @SimoDeMeuron Vero, hai ragione! Loro però saltellano, gli orsi no mmmhhhh l'indecisione sale Ma sai che mia madr… - matteodessilani : @poicipenso4 @G1NGERETTI Conoscendola, gli orsi - altemaree : @SimoDeMeuron Da tempi non sospetti dico che gli orsi non hanno senso e che tutti gli orsi siano aggressivi e il pa… - prohaska83 : @ScleriJumps Gli orsi sono animali deliziosi. Basta non far mai mancare loro quel quintale giornaliero di cibo... -