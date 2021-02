Giustizia | Draghi | ‘quella civile più efficiente e lotta a corruzione’**

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Giustiziapiùalla corruzione. Sono i punti dedicati alla questione giustizia nelle dichiarazioni programmatiche al Senato del presidente del Consiglio, Mario. “Nel campo della giustizia -spiega il premier- le azioni da svolgere sono principalmente quelle che si collocano all’interno del contesto e delle aspettative dell’Unione europea. Nelle Country specific recommendations indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020, la Commissione, pur dando atto dei progressi compiuti negli ultimi anni, ci esorta ad aumentare l’efficienza del sistema giudiziario, attuando e favorendo l’applicazione dei decreti di riforma in materia di insolvenza, garantendo un funzionamento piùdei tribunali, favorendo lo ...

riotta : #Draghi Discorso politico da leader politico, vaccini, Europa, USA, riforme fisco, amministrazione giustizia, patri… - sole24ore : Giustizia, Pa, fisco e pensioni, perché le riforme Draghi saranno vincolanti per sei anni - alexbarbera : Sintesi di Draghi al Senato: lotta alla pandemia coi mezzi necessari, ma non rifaremo l'errore di avvertirvi fuori… - steocossavella : RT @UnoNemoNessuno: LE RICHIESTE A #DRAGHI #M5S vaccinazioni, giustizia, sicurezza, transizione green, superbonus, RdC, lavoro e salario m… - ta_piero : RT @riotta: #Draghi Discorso politico da leader politico, vaccini, Europa, USA, riforme fisco, amministrazione giustizia, patriottismo. Chi… -

Ultime Notizie dalla rete : **Giustizia Draghi

...a realizzare le riforme che il Paese attende da decenni e tra esse quella della, il cui ... Mario... ma la scienza suggerisce che potrebbe non essere così" - affermache cita Papa Francesco: ... di cambiare il modello del turismo, di riformare la, la Pubblica amministrazione ed il ...Cinquemila seicento parole non sono poche per illustrare un programma di governo. Se poi sono lette senza alcuna concessione alla retorica, ma con la freddezza di chi innanzitutto vuol mettere ciascun ...Il nuovo premier si è presentato al Senato e ha sottolineato i temi più politici del suo mandato: fede europeista e atlantista, spirito repubblicano. Sui temi economici ha lasciato capire le sue inten ...